Il presidente ucraino a colloquio col presidente americano: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Media: "Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia" | Zelensky sente Trump: "Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca"