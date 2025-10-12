Media | Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia | Zelensky sente Trump | Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca

Il presidente ucraino a colloquio col presidente americano: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Media: "Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia" | Zelensky sente Trump: "Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca"

media usa aiutano kievFt, Usa aiutano Kiev a colpire siti energia in Russia - L'Ucraina ha ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte. ansa.it scrive

Media, 'Usa giocheranno ruolo minimo in garanzie a Kiev' - Lo ha detto il funzionario politico più alto in grado del Pentagono, Elbridge Colby, a un piccolo ... Da ansa.it

