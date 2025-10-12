Media | Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia | Zelensky sente Trump | Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca
Il presidente ucraino a colloquio col presidente americano: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: media - aiutano
Prime Video ha svelato le prime immagini e gli interpreti principali di "Kevin", commedia animata per adulti creata da Aubrey Plaza e Joe Wengert, che sarà disponibile in streaming nel 2026. "La trama segue Kevin, un gatto domestico che, dopo la separazion Vai su Facebook
Ft, Usa aiutano Kiev a colpire siti energia in Russia - L'Ucraina ha ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte. ansa.it scrive
Media, 'Usa giocheranno ruolo minimo in garanzie a Kiev' - Lo ha detto il funzionario politico più alto in grado del Pentagono, Elbridge Colby, a un piccolo ... Da ansa.it