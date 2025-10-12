Medaglie e interessi globali | lo sport come specchio della geopolitica
Oggi, come in passato, campi da gioco e piste olimpiche si trasformano in arene geopolitiche: i grandi eventi non sono soltanto spettacolo e competizione ma anche strumenti di potere, palcoscenici dove si giocano battaglie di immagine, identità nazionale e diplomazia. Con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 l’Italia non ospiterà soltanto una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: medaglie - interessi
Lo Studio Dentistico Testa in Via Medaglie D'Oro, 22, Pomigliano d'Arco, (NA), è un centro qualificato Teethan. Siamo felici di poter migliorare la quotidianità dei nostri clienti! #centro #teethan #napoli #odontoiatria #occlusionedentale #staybalanced Vai su Facebook
Azzurri da record ai Mondiali paralimpici di Nuova Dehli: con 11 medaglie e 7 ori scrivono la storia - L’Italia brilla ai Mondiali di atletica paralimpica di Nuova Dehli: conquista 11 medaglie e 7 ori, chiudendo ottava nel medagliere. Secondo greenme.it