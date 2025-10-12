McTominay torna al gol con la Scozia: 2-1 alla Bielorussia e sfida la Danimarca di Hojlund Scott McTominay è tornato al gol, almeno in Nazionale. Oggi la sua Scozia ha giocato contro la Bielorussia, ovviamente per le qualificazioni mondiali. Gli scozzesi hanno vinto 2-1, punteggio risicato se lo confrontiamo con le sei reti che la Danimarca di Hojlund ha rifilato l’altro giorno ai bielorussi. In precedenza, la Grecia aveva vinto 5-1. La Scozia invece ha ottenuto la vittoria col minimo scarto (2-1) e ora attende l’esito della partita di questa sera tra Danimarca e Grecia. Al momento la classifica vede la Scozia in testa con 10 punti e la Danimarca seconda con 7. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay torna al gol con la Scozia: 2-1 alla Bielorussia e sfida la Danimarca di Hojlund (VIDEO)