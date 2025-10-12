McTominay ha un normale calo fisiologico le questioni tattiche c’entrano in parte CorSport

Il Napoli spera di ritrovare dopo la sosta un alto rendimento realizzativo da parte di Scott McTominay, che fin qui ha un po’ deluso. Ma per lui, potrebbe non essere il problema il nuovo assetto azzurro del centrocampo, come in molti sostengono. Il rendimento di McTominay è stato in calo, ma non è detto che la causa sia il nuovo modulo. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Il miglior giocatore del campionato 2024-2025 e l’uomo copertina del quarto scudetto, è destinato a catalizzare l’attenzione dopo la sosta. Continuerà ad avere gli occhi puntati addosso, proprio come è già accaduto tra la prima e la seconda pausa, e forse anche di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

