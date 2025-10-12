McKennie-Juventus addio a gennaio? Si aspettano offerte dall' MLS

Justcalcio.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-12 08:25:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Weston McKennie è abituato a vivere calcisticamente senza certezze su quello che succederà poco dopo e a giocare essendo in uscita. Lo ha fatto già diverse volte da quando è arrivato a Torino nell’estate 2020. Quella di McKennie alla Juventus è stata un’avventura strana, con alti e bassi e ribaltamenti da un momento all’altro. In passato ad esempio, nel giro di poche settimane, il centrocampista texano è passato da essere con le valigie in mano alla titolarità.    Adesso però si fa avanti lo scenario di una separazione, a giugno ma senza escludere la sua cessione già a gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: mckennie - juventus

