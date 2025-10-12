McKennie Juve addio a zero o già a gennaio? Ecco i club interessati al centrocampista | c’è già una certezza nel suo futuro I dettagli e quanto lo valutano i bianconeri

McKennie Juve, addio a zero o già a gennaio? Gli aggiornamenti sul futuro del calciatore che lascerà i bianconeri. Un “tesoretto” da sbloccare a gennaio per finanziare i colpi in entrata. La Juventus ha individuato in Weston McKennie il sacrificabile ideale per fare cassa e dare a Igor Tudor i rinforzi necessari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il suo rinnovo è su un binario morto e il giocatore avrebbe aperto a un ritorno in patria, nella MLS. La logica del club è chiara: con un contratto in scadenza nel 2026 e nessuna intesa per il prolungamento, la cessione a gennaio è l’unica via per monetizzare ed evitare un addio a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

