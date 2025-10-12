McKennie Juve addio a zero o già a gennaio? Ecco i club interessati al centrocampista | c’è già una certezza nel suo futuro I dettagli e quanto lo valutano i bianconeri
McKennie Juve, addio a zero o già a gennaio? Gli aggiornamenti sul futuro del calciatore che lascerà i bianconeri. Un “tesoretto” da sbloccare a gennaio per finanziare i colpi in entrata. La Juventus ha individuato in Weston McKennie il sacrificabile ideale per fare cassa e dare a Igor Tudor i rinforzi necessari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il suo rinnovo è su un binario morto e il giocatore avrebbe aperto a un ritorno in patria, nella MLS. La logica del club è chiara: con un contratto in scadenza nel 2026 e nessuna intesa per il prolungamento, la cessione a gennaio è l’unica via per monetizzare ed evitare un addio a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mckennie - juve
McKennie Juve, brusca frenata per il rinnovo: due club italiani già in agguato sul texano, che non chiude all’ipotesi MLS. Cosa succede
Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO
Juve, idea Cristante: ipotesi scambio con la Roma, sul tavolo c'è McKennie
(La Stampa) "Vetrina USA per McKennie, la Juve aspetta offerte Mls a gennaio" ? https://ow.ly/KrtZ50XaerI - X Vai su X
Luci e ombre per la Juve: David non brilla, McKennie titolare con gli Usa Vai su Facebook
McKennie-Juventus, addio anticipato a gennaio? Si aspettano offerte dall'MLS - Quella di McKennie alla Juventus è stata un'avventura strana, con alti e bassi e ribaltamenti da un momento all'altro. ilbianconero.com scrive
Mercato Juventus, due bianconeri possono lasciare Torino già a gennaio! Si punta a racimolare questa cifra che verrebbe reinvestita per… Svelata la strategia - Mercato Juventus, due bianconeri possono lasciare Torino già a gennaio: le ultime novità sulle mosse del club In casa Juve sono già iniziate le grandi manovre per costruire un “tesoretto” da reinvesti ... Secondo juventusnews24.com