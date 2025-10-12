Mbappé | Sergio Ramos era un vero capitano presente per tutti anche nella vita

Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista a Telefoot, in vista della sfida all’Islanda che la nazionale francese dovrà affrontare domani. Focus del suo intervento il ruolo del capitano della nazionale con un interessante riferimento a Sergio Ramos come modello assoluto, dentro e fuori dal campo. Di seguito un estratto significativo delle sue dichiarazioni. Mbappé: «Ramos era un vero capitano, anche nella vita era presente per tutti». Sul ruolo da capitano: «Il mio ruolo è quello di unire il gruppo. È meraviglioso avere questa opportunità e questa responsabilità all’interno di una squadra che è cambiata molto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mbappé: «Sergio Ramos era un vero capitano, presente per tutti anche nella vita»

