Mbappé | Messi una persona assolutamente normale Mi ha aiutato a capire meglio il gioco Ero convinto che sarebbe stato sempre al Barcellona e di non averlo mai come compagno

In una rivelatrice intervista esclusiva rilasciata a Movistar in Spagna, Kylian Mbappé ha aperto il suo cuore sul rapporto con Lionel Messi, specialmente in occasione dell’arrivo della leggenda argentina al Paris Saint-Germain Nonostante le speculazioni e le “etichette” che spesso accompagnano le grandi personalità del calcio, l’attaccante francese ha espresso solo parole positive nei confronti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mbappé: «Messi, una persona assolutamente normale. Mi ha aiutato a capire meglio il gioco. Ero convinto che sarebbe stato sempre al Barcellona e di non averlo mai come compagno»

In questa notizia si parla di: mbapp - messi

