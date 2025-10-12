Maxi rissa in Cavana | oltre dieci giovani coinvolti due feriti tra cui un minorenne
Una maxi rissa che ha coinvolto una decina di giovani si è verificata la notte prima della Barcolana in Cavana, in piena movida, alla presenza di circa 50 persone. È successo in via San Giorgio intorno alle due del mattino. Due i ragazzi soccorsi dal 118, per fortuna non in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
