Maxi finanziamento per la messa in sicurezza e il riammagliamento stradale

Tre milioni di euro per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale: finanziato il progetto presentato dal Comune di San Tammaro congiuntamente con il Comune di Santa Maria La Fossa.La notizia trova conferma nel decreto dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025, con cui la Regione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: finanziamento - messa

Messa in sicurezza della strada della Mosella, c'è il finanziamento: in arrivo 4 milioni e mezzo

Pietrelcina, finanziamento di 3 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade

Caiazzo : 3 milioni ( circa ) di euro per un grande progetto di messa in sicurezza delle strade comunali! Con grande soddisfazione prendiamo atto che, con Decreto Dirigenziale n. 12 del 9.10.2025, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il Co - facebook.com Vai su Facebook

Spiaggia di Lerici: un maxifinanziamento per riaprirla in sicurezza - Un maxi finanziamento consentirà di intervenire sull’area per garantire la messa in sicurezza e restituire ai cittadini uno degli angoli più amati del litorale ... Riporta telenord.it

Leonardo, in arrivo maxi-finanziamento da 1,8 miliardi - L’Italia assieme alla Ue e a UK è impegnata ad aumentare la spesa per la difesa, in risposta alle nuove minacce internazionali (Gaza e Ucraina) e alle sfide per la sicurezza. Scrive ilmessaggero.it