Maxi cyberattacco globale | rubati e diffusi i dati di 5,7 milioni di clienti Qantas
L’attacco fa parte di una violazione informatica su scala globale che ha coinvolto oltre 40 aziende, tra queste Disney, Google, IKEA, Toyota, McDonald’s. Gli hacker potrebbero aver rubato fino a un miliardo di dati di clienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tg2. . Resta alta l'allerta negli #aeroporti dopo il cyberattacco che ieri ha colpito alcuni scali europei. Ancora disagi. Centinaia di voli in ritardo e molte cancellazioni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21Settembre - facebook.com Vai su Facebook
Milano, maxi cyber attacco su piattaforma sanitaria usata dai medici di base per le prescrizioni ai pazienti: rubati migliaia di dati sensibili - A nome di una sedicente società di Monza (CreditLex srl) viene richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie arretrate. Secondo msn.com