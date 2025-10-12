Maxi cyberattacco globale | rubati e diffusi i dati di 5,7 milioni di clienti Qantas

L’attacco fa parte di una violazione informatica su scala globale che ha coinvolto oltre 40 aziende, tra queste Disney, Google, IKEA, Toyota, McDonald’s. Gli hacker potrebbero aver rubato fino a un miliardo di dati di clienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

maxi cyberattacco globale rubatiMilano, maxi cyber attacco su piattaforma sanitaria usata dai medici di base per le prescrizioni ai pazienti: rubati migliaia di dati sensibili - A nome di una sedicente società di Monza (CreditLex srl) viene richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie arretrate. Secondo msn.com

