Maxi controllo in Valle | controlli identificazioni e patenti ritirate

Controlli a tappeto in Valle Camonica: i Carabinieri della Compagnia di Breno hanno messo in campo un’operazione straordinaria sul territorio nella giornata di venerdì 10 ottobre, con posti di blocco attivi dal mattino fino a sera lungo le arterie principali di Darfo Boario Terme, Esine e Pian. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: controllo - valle

Cure fuori regione: la burocrazia che complica la vita a chi soffre Dopo tre anni di battaglie per ottenere una legge regionale che sostenesse chi è costretto a curarsi fuori dalla Valle d’Aosta perché qui alcune prestazioni non sono disponibili, nel 2023 è arri - facebook.com Vai su Facebook

Piazzatorre, perde il controllo della moto e finisce nel fiume: salvo dopo un volo di 10 metri https://valbrembanaweb.com/redazionale/in-evidenza/piazzatorre-perde-il-controllo-della-moto-e-finisce-nel-fiume-salvo-dopo-un-volo-di-10-metri/… via @Val Bremba - X Vai su X

Maxi controllo stradale, ritirate 18 patenti ed espulsi 4 irregolari - 827 veicoli controllati, 183 sanzioni, 12 conducenti positivi all’alcol test e 3 al drugtest, 18 patenti ritirate e 8 tra fermi e sequestri di veicoli. Riporta ecodibergamo.it

Task force a Primavalle: il bilancio dei maxi controlli - Sono oltre trecento le persone controllate nei maxi controlli attuati martedì a Primavalle. Si legge su romatoday.it