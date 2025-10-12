Maxi controllo in Valle | controlli identificazioni e patenti ritirate

Bresciatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli a tappeto in Valle Camonica: i Carabinieri della Compagnia di Breno hanno messo in campo un’operazione straordinaria sul territorio nella giornata di venerdì 10 ottobre, con posti di blocco attivi dal mattino fino a sera lungo le arterie principali di Darfo Boario Terme, Esine e Pian. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

