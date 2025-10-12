Mattia Furlani come Jacobs? La rivelazione su quale tempo sente di valere nei 100 metri

Una rivelazione che non ti aspetti. Come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, in occasione del Festival dello Sport a Trento, Mattia Furlani ha voglia di stupire e non si parla di salto in lungo. Dopo aver conquistato l’oro mondiale sia indoor che outdoor, rispettivamente a Nanchino e a Tokyo (con il nuovo record personale di 8,39 metri nella finale in Giappone) in questa stagione, il 20enne nostrano vuole allargare gli orizzonti. Il riferimento è al volersi mettere alla prova nei 100 metri: “Per vedere quanto posso valere: di certo sotto i 10?3, anche abbondantemente. 🔗 Leggi su Oasport.it

