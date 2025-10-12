Matthaus | Mi piaceva di più l’Inter di Inzaghi ma Chivu può vincere lo scudetto In Italia sento una cosa…

Inter News 24 Le parole di Lothar Matthaus, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Lothar Matthaus ha parlato a La Gazzetta dello Sport della nuova Inter di Chivu. AMORE DEGLI INTERISTI – «Ogni volta che vengo in Italia è così, lo percepisco sempre questo affetto. Ed è ricambiato da noi che abbiamo fatto parte di quella squadra vincente. San Siro pieno, lo scudetto, la felicità della gente. È stato tutto bellissimo». PRIMA DELL’INTER CI HA PROVATO IL MILAN – «Sì, era il 1986 e venne un dirigente del Milan a Monaco. Mi volevano ma io non mi sentivo ancora pronto per giocare in una Serie A che in quel momento era il campionato più difficile del mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

