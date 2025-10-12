Matthaus | Mi piaceva di più l’Inter di Inzaghi ma Chivu può vincere lo scudetto In Italia sento una cosa…

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Lothar Matthaus, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Lothar Matthaus ha parlato a La Gazzetta dello Sport della nuova Inter di Chivu. AMORE DEGLI INTERISTI – «Ogni volta che vengo in Italia è così, lo percepisco sempre questo affetto. Ed è ricambiato da noi che abbiamo fatto parte di quella squadra vincente. San Siro pieno, lo scudetto, la felicità della gente. È stato tutto bellissimo». PRIMA DELL’INTER CI HA PROVATO IL MILAN – «Sì, era il 1986 e venne un dirigente del Milan a Monaco. Mi volevano ma io non mi sentivo ancora pronto per giocare in una Serie A che in quel momento era il campionato più difficile del mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

