Matteo Trentin ha vinto la Parigi-Tours, tradizionale e prestigiosa corsa ciclistica in terra francese giunta alla sua 119ma edizione. L’alfiere della Tudor Pro Cycling Team ha avuto la meglio in uno sprint ristretto sul francese Christophe Laporte e sul danese Albert Withen Philipsen, regalandosi il terzo trionfo in questo evento dopo quelli del 2015 e del 2017. Matteo Trentin ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della corsa: “ È stata davvero una corsa molto dura, ci sono stati i ventagli, gli attacchi, il vento, gli sterrati, gli strappi: sapevo che in queste condizioni avrei potuto giocare le mie carte e così è stato in una corsa velocissima e senza un solo momento di rilassamento”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Trentin: “Vincere non è semplice nel nuovo ciclismo, farlo dopo dieci anni è incredibile”