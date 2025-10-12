Matteo Trentin trionfa di classe alla Parigi-Tours! Terza affermazione della carriera per l’azzurro
2015, 2017 e 2025: a dieci anni di distanza dal primo successo Matteo Trentin timbra di nuovo il cartellino, per la terza volta in carriera, alla Parigi-Tours. Vittoria bellissima del trentaseienne della Tudor Pro Cycling Team, la prima di questa stagione, arrivata proprio in chiusura del calendario: volata di classe e d’esperienza. Sei corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Oliver Knight (Cofidis), Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - trentin
GP Vallonia 2025: Arnaud De Lie vince in volata, quinto Matteo Trentin
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: sette uomini al comando, c’è Matteo Trentin
Coppa Bernocchi Matteo Trentin Al microfono della nostra inviata Tina Ruggeri Vai su Facebook
Mondiali, Trentin argento. Trionfa Pedersen - Matteo Trentin conquista la medaglia d'argento ai campionati del mondo di ciclismo su strada disputati nello Yorkshire sotto una pioggia battente. Segnala iltempo.it
Trentin vince il 53/o San Marino Rally - L'Italia delle giovani promesse dei rally ha trionfato al 53° San Marino Rally con la vittoria di Giovanni Trentin e Alessandro Franco su Skoda Fabia RS seguiti sul terzo gradino del podio da Matteo ... Si legge su ansa.it