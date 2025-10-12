Matteo Malucelli vince il Tour of Taihu Lake! Volata finale a Wuxi e classifica dominata
Matteo Malucelli ha vinto la classifica generale del Tour of Taihu Lake, corsa a tappe di livello Pro disputata in Cina. Il ciclista italiano si è imposto nella quarta e ultima frazione, trionfando sul traguardo di Wuxi dopo 137,5 km pianeggianti: successo allo sprint per l’alfiere della XDS Astana, che si è lasciato alle spalle l’estone Martin Laas (Quick Pro Team) e il belga Steffen De Schuyteneer (Lotto), nona piazza per Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e undicesimo posto per Attilio Viviani (Team Solution Tech-Vini Fantini). Il quasi 32enne nativo di Forlì (spegnerà le candeline il prossimo 20 ottobre) ha corso da autentico padrone in terra asiatica, dove aveva vinto la prima tappa a Najing, era stato secondo nella frazione di Suzhou Wujiang e poi quarto in quella terminata a Binhan Village. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - malucelli
LIVE Vuelta a Burgos 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfo finale di Matteo Moschetti. Secondo Matteo Malucelli
Vuelta a Burgos 2025: photofinish vincente per Matteo Moschetti davanti a Matteo Malucelli
Matteo Malucelli vince nel giorno dei Mondiali di ciclismo: successo al Tour de Langkawi
Tour of Taihu Lake 2025, Matteo Malucelli vince anche l’ultima tappa e conquista la corsa! - X Vai su X
MALUCELLI STELLA D'ORIENTE: VINCE ANCHE AL TAIHU LAKE Cambia paese ma le volate son sempre sue: dopo il triplete al Langkawi , Matteo MALUCELLI (XDS Astana Team) centra il successo anche nella prima tappa della - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Malucelli vince il Tour of Taihu Lake! Volata finale a Wuxi e classifica dominata - Matteo Malucelli ha vinto la classifica generale del Tour of Taihu Lake, corsa a tappe di livello Pro disputata in Cina. Segnala oasport.it
TAIHU LAKE TOUR. MALUCELLI CHIUDE CON IL COLPO DOPPIO, TAPPA A GARA - Matteo Malucelli chiude con il botto il Tour of Taihu Lake: il portacolori del Team XDS Astana ha conquistato l'ultima tappa e la classifica generale della corsa a tappe cinese. Si legge su tuttobiciweb.it