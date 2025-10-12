Matteo Berrettini torna in campo a Stoccolma | il tabellone turno per turno possibile scoglio francese agli ottavi
Da domani si apriranno le danze nella stagione indoor del circuito ATP. Tra i tornei previsti, l’ ATP250 di Stoccolma (Svezia) sarà l’occasione per rilanciare le quotazioni di Matteo Berrettini. Il tennista romano, tornato a giocare nella trasferta asiatica dopo mesi di inattività per problemi fisici e psicologici, sta cercando di ritrovare la miglior condizione. Reduce dal ko al primo turno nel Masters1000 di Shanghai (Cina) contro il francese Adrian Mannarino, Berrettini inizierà il proprio percorso sull’hard scandinavo contro un avversario proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria, Matteo affronterà negli ottavi il transalpino Ugo Humbert (n. 🔗 Leggi su Oasport.it
