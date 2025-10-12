Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si rilanciano a Stoccolma | Holger Rune testa di serie n1

A partire da domani prenderà il via ufficialmente la stagione indoor nel massimo circuito internazionale. Dal 13 al 19 ottobre, in particolare, terrà banco il torneo di Stoccolma. L’evento, appartenente alla categoria “250”, sarà un’occasione il proprio status in questo contesto, nell’ottica dei propri obiettivi. A occupare i primi due posti del seeding sono il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud. Entrambi non hanno brillato particolarmente in questa stagione. Da Rune, soprattutto, ci si aspettava quel salto di qualità che gli avrebbe permesso di lottare a stretto giro con lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si rilanciano a Stoccolma: Holger Rune, testa di serie n.1