Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si rilanciano a Stoccolma | Holger Rune testa di serie n1
A partire da domani prenderà il via ufficialmente la stagione indoor nel massimo circuito internazionale. Dal 13 al 19 ottobre, in particolare, terrà banco il torneo di Stoccolma. L’evento, appartenente alla categoria “250”, sarà un’occasione il proprio status in questo contesto, nell’ottica dei propri obiettivi. A occupare i primi due posti del seeding sono il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud. Entrambi non hanno brillato particolarmente in questa stagione. Da Rune, soprattutto, ci si aspettava quel salto di qualità che gli avrebbe permesso di lottare a stretto giro con lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
Matteo Berrettini e la nuova fiamma: beccati insieme all’ex di Amici
“Matteo Berrettini con una ragazza, al ristorante la imboccava”: sarebbe Vanessa Bellini, ex di Amici
“Con la ballerina di Amici”. Matteo Berrettini, il gossip dell’estate: avvistati a Portofino
?BERRETTINI IN CAMPO A STOCCOLMA Rivedremo Matteo Berrettini a breve in campo! L'azzurro risulta nell'entry list del torneo Atp 250 di Stoccolma 2025, in programma dal 13 al 19 ottobre. FORZA MATTEO - facebook.com Vai su Facebook
Stop al primo turno di Shanghai per Matteo Berrettini, fermato da Mannarino per 7-5, 7-6. - X Vai su X
Sonego, Shanghai amara: come Berrettini, saluta al primo turno - Dopo le vittorie di Mattia Bellucci e Luca Nardi e la sconfitta di Matteo Berrettini, è uscito di scena anc ... Segnala tuttosport.com
Matteo Berrettini eliminato al secondo turno all'Atp di Tokyo: Ruud vince in 2 set, Musetti vince con Perricard - Il romano è stato battuto dal norvegese in un'ora e 39' di gioco con il punteggio di 7- Come scrive today.it