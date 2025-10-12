Mattarella | Sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile
AGI "La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, un investimento sul valore dell'essere umano, sul significato profondo del lavoro e sulla qualità della vita ". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della 75ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro al Presidente dell'Anmil, Antonio Di Bella. "Ciascuna vittima è un volto a cui occorre dare voce. Dietro ognuna ci sono persone, famiglie, storie interrotte che non devono essere dimenticate. A esse va il nostro pensiero che deve ispirare l' impegno collettivo, affinché dal dolore nasca una nuova consapevolezza: la volontà comune di costruire luoghi di lavoro più sicuri, dove la vita e la dignità di ogni lavoratore siano sempre al primo posto", aggiunge Mattarella. 🔗 Leggi su Agi.it
