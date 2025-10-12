Match delicato a Urbania Mobili | Chiesanuova serve una prova equilibrata
La trasferta più lunga e una delle formazioni più temibili dell’Eccellenza si frappongono oggi ad un Chiesanuova bisognoso di punti e desideroso di uscire dalla crisi. Alle 15.30 i biancorossi scendono in campo ad Urbania per la sesta giornata e dopo quattro sconfitte nei primi cinque turni. Sarà la prima di due trasferte consecutive per il gruppo allenato da Mobili, gruppo che avrà tra i convocati anche il neo acquisto Perri. Mister Mobili, queste due uscite nel Pesarese possono segnare in un verso o nell’altro la sua stagione e quella del Chiesanuova? "Non lo so, vorrei solo – risponde Mobili – che si affrontasse la partita ed il momento senza isterismi e mantenendo l’equilibrio, perché qualche settimana difficile non può stravolgere tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
