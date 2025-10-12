Matano stronca Mariotto | Se hai sonno prenditi un caffè

Nuova puntata, nuova polemica. A Ballando con le Stelle il clima si è scaldato ancora una volta, con protagonisti Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Dopo la controversia della settimana scorsa per la battuta infelice sul lutto di Nancy Brilli, lo stilista è tornato a far parlare di sé per un nuovo attacco – questa volta indirizzato a Paolo Belli. Mariotto stronca Paolo Belli: “Che noia ragazzi”. Dopo l’esibizione del cantante e conduttore, Mariotto ha commentato senza filtri, con il suo consueto sarcasmo: “Che è successo? Stavo dormendo. Che noia, ma che noia ragazzi. Ti conosco da vent’anni, sei il buffone di corte, sempre pimpante, pieno di energia, ma da una coppia come la vostra mi aspettavo di più. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

