Mastella | Stop alla lunga guerra punica tra Fico e De Luca

Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi auguro che questa lunga guerra punica tra Fico e De Luca termini quanto prima. E’ opportuno avviare un dialogo sul percorso delle cose fatte e da farsi. Se va avanti così, finisce che la gente manda tutti al diavolo. Con questo stillicidio costante l’elettorato del centro sinistra potrebbe astenersi dal voto”. Lo ha detto il leader di “Noi di Centro”, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a margine dell’incontro avuto a Melizzano, nel Sannio, con il candidato del ‘campo largo’ Roberto Fico, ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

