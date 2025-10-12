Mastella | Stop alla lunga guerra punica tra Fico e De Luca
Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi auguro che questa lunga guerra punica tra Fico e De Luca termini quanto prima. E’ opportuno avviare un dialogo sul percorso delle cose fatte e da farsi. Se va avanti così, finisce che la gente manda tutti al diavolo. Con questo stillicidio costante l’elettorato del centro sinistra potrebbe astenersi dal voto”. Lo ha detto il leader di “Noi di Centro”, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a margine dell’incontro avuto a Melizzano, nel Sannio, con il candidato del ‘campo largo’ Roberto Fico, ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: mastella - stop
Stop a partire dalle ore 16.00 di giovedì 16 e per l'intera giornata di venerdì 17: Mastella firma il provvedimento - facebook.com Vai su Facebook
Fico si copre: regole sulle liste De Luca jr apre, Mastella no. Di @lucadecarolis - X Vai su X
Mastella: stop alla lunga guerra punica tra Fico e De Luca - L'articolo Mastella: stop alla lunga guerra punica tra Fico e De Luca proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com
Mastella avverte il Pd: «Stop alle guerre fratricide» - «Guardo con soddisfazione all'intesa raggiunta nel Partito democratico campano sul nome di Fico quale presidente regionale e di Piero De Luca alla guida del partito regionale. Si legge su ilmattino.it