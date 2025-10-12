Dice di essere caduto «nel trappolone» di Fabrizio Corona. «È vero, ho peccato di grande ingenuità - ammette Massimo Lovati, 73 anni, uno dei due legali di Andrea. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Massimo Lovati: «Corona è rimasto da me fino alle 6 del mattino, mi faceva bere. L'alcol? Io lo reggo bene. La mia parcella? Da Sempio ho preso poco»