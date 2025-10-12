Massimo Lovati | Corona è rimasto da me fino alle 6 del mattino mi faceva bere L' alcol? Io lo reggo bene La mia parcella? Da Sempio ho preso poco
Dice di essere caduto «nel trappolone» di Fabrizio Corona. «È vero, ho peccato di grande ingenuità - ammette Massimo Lovati, 73 anni, uno dei due legali di Andrea. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
"Caduto nel trappolone di Fabrizio Corona", parla il legale di Sempio: cosa dice Massimo Lovati
Massimo Lovati racconta i retroscena dell'intervista a "Falsissimo" e accusa Corona: "Mi ha offerto da bere per farmi parlare"
Massimo Lovati dopo il video con Fabrizio Corona: «Mai stato pugnalato alla schiena con questa cattiveria» - Giorni difficili per Andrea Sempio che ora è di fronte a una decisione difficile: se liquidare o meno l'avvocato Massimo Lovati ... Secondo msn.com
Massimo Lovati da Corona all'alcol alla tv: "Mi chiamano perché funziono" - È diventato uno dei volti piùnoti del circuito dei talk show che si occupano di cronaca e dintorni. Riporta iltempo.it