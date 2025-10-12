Massimo Lovati a ruota libera | È vero bevo Ma l' alcol lo sopporto bene In tv mi chiamano sempre dicono che funziono

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, prende tempo sull'eventualità di un cambio di difesa dopo le dichiarazioni sopra le righe del difensore Massimo Lovati a Fabrizio Corona. Il diretto interessato non demorde e in un'intervista al Corriere della Sera spiega che lui. 🔗 Leggi su Today.it

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio

“Si andrà verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi”: così l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati

massimo lovati ruota liberaMassimo Lovati: «Corona è rimasto da me fino alle 6 del mattino, mi faceva bere. L'alcol? Io lo reggo bene. La mia parcella? Ho preso poco» - Dice di essere caduto «nel trappolone» di Fabrizio Corona. Segnala ilmessaggero.it

massimo lovati ruota liberaL'avvocato Massimo Lovati: «Spero che Andrea Sempio non mi sostituisca, insieme possiamo vincere». La fiction, Gerry la Rana e l'alcol: i retroscena - Massimo Lovati, 73 anni, avvocato di Andrea Sempio (indagato nel caso Garlasco), è tornato a parlare pubblicamente del controverso video diffuso da Fabrizio Corona, spiegando i ... Secondo leggo.it

