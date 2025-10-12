Massimo Lovati a ruota libera | È vero bevo Ma l' alcol lo sopporto bene In tv mi chiamano sempre dicono che funziono

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, prende tempo sull'eventualità di un cambio di difesa dopo le dichiarazioni sopra le righe del difensore Massimo Lovati a Fabrizio Corona. Il diretto interessato non demorde e in un'intervista al Corriere della Sera spiega che lui. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: massimo - lovati

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio

“Si andrà verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi”: così l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati

Massimo Lovati: "Sempio non mi sostituisca, insieme vinceremo. È vero che bevo, ma lo sopporto bene" - X Vai su X

Massimo Lovati racconta i retroscena dell'intervista a "Falsissimo" e accusa Corona: "Mi ha offerto da bere per farmi parlare" Vai su Facebook

Massimo Lovati: «Corona è rimasto da me fino alle 6 del mattino, mi faceva bere. L'alcol? Io lo reggo bene. La mia parcella? Ho preso poco» - Dice di essere caduto «nel trappolone» di Fabrizio Corona. Segnala ilmessaggero.it

L'avvocato Massimo Lovati: «Spero che Andrea Sempio non mi sostituisca, insieme possiamo vincere». La fiction, Gerry la Rana e l'alcol: i retroscena - Massimo Lovati, 73 anni, avvocato di Andrea Sempio (indagato nel caso Garlasco), è tornato a parlare pubblicamente del controverso video diffuso da Fabrizio Corona, spiegando i ... Secondo leggo.it