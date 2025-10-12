Massimo Bottura premiato al Fantini
Massimo Bottura ha ricevuto venerdì sera a Cervia il Premio Fantini Club per i protagonisti d’impresa nel mondo, il giorno dopo aver ritirato al Louvre di Parigi, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, le Tre Chiavi Michelin per il suo hotel Casa Maria Luigia di Modena, il massimo riconoscimento per l’ospitalità di lusso. "Cosa vi dicevo all’inizio dell’anno? Aspettate, c’è il trentennale, Miseria e nobiltà, parliamo della cucina povera, la eleviamo a Tre Stelle Michelin. vedrete che soddisfazioni a fine anno", ha raccontato Bottura durante la cerimonia al Fantini Club. "Ieri ero a Parigi e la Michelin ci ha premiato con altre tre stelle, cioè mica male". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: massimo - bottura
Massimo Bottura: “Viva la musica nei ristoranti. Ma se il volume è altissimo rispecchia la cultura dello chef”
Lo chef Massimo Bottura : "Il giornale è come la cucina: tiene viva una comunità"
Rasmus Munk è il migliore cuoco del mondo, premiati anche Massimo Bottura e Diego Rossi: ecco i vincitori dei Best Chef Awards 2025
Un bellissimo articolo dedicato a Identità di Fuoco 2025 su Identità Golose! Grazie Gabriele Zanatta E ancora grazie a Massimo Bottura, Casa Maria Luigia, Francescana Family, Lara Gilmore e Jessica Rosval per questa bellissima esperienza! - facebook.com Vai su Facebook
PROTAGONISTI - Massimo Bottura è il nuovo Global Brand Ambassador di Beko, una partnership che unisce eccellenza culinaria, innovazione e impegno per la sostenibilità #MassimoBottura #Beko #GlobalBrandAmbassador #Sostenibilità #Horeca #Foods - X Vai su X
A Massimo Bottura l’edizione 2025 del “Premio Fantini Club: i protagonisti d’impresa nel mondo” - Il “Premio Fantini Club: i protagonisti d’impresa nel mondo” per il 2025 va al grande chef e imprenditore Massimo Bottura, fra le figure più innovative e ... Riporta ravennanotizie.it
Tre Chiavi Michelin a Bottura per Casa Maria Luigia a Modena - Cerimonia al Louvre con Macron, poi il Premio Fantini Club Cervia (Ravenna), 11 ott. Come scrive msn.com