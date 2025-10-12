massimo bottura premiato al fantini

Massimo Bottura ha ricevuto venerdì sera a Cervia il Premio Fantini Club per i protagonisti d’impresa nel mondo, il giorno dopo aver ritirato al Louvre di Parigi, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, le Tre Chiavi Michelin per il suo hotel Casa Maria Luigia di Modena, il massimo riconoscimento per l’ospitalità di lusso. "Cosa vi dicevo all’inizio dell’anno? Aspettate, c’è il trentennale, Miseria e nobiltà, parliamo della cucina povera, la eleviamo a Tre Stelle Michelin. vedrete che soddisfazioni a fine anno", ha raccontato Bottura durante la cerimonia al Fantini Club. "Ieri ero a Parigi e la Michelin ci ha premiato con altre tre stelle, cioè mica male". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

