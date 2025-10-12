Masi Torello dice addio alla plastica Nuovi erogatori d’acqua e borracce
Nel segno della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente, il comune di Masi Torello ha avviato un importante progetto di riduzione dei rifiuti plastici, con un’attenzione particolare al mondo della scuola: l’iniziativa si è resa possibile grazie alla partecipazione dell’amministrazione comunale, al bando promosso da A.T.E.R.S.I.R. (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), nell’ambito della linea: "Prevenzioine", del Fondo d’Ambito. Il progetto, candidato dal comune di Masi Torello ed approvato con relativo finanziamento, ha come obiettivo principale la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie in plastica monouso e per raggiungere questo scopo, sono stati installati nuovi erogatori di acqua di rete, all’interno dei plessi scolastici comunali e sono state fornite a tutti gli alunni delle borracce riutilizzabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
