Mario Venditti indagato il legale | L’inchiesta su Chiara Poggi sia spostata da Pavia a Brescia

Pavia – Anche l’inchiesta   su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, deve essere spostata da Pavia a   Brescia. È quanto sostiene l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore pavese Mario Venditti, iscritto dalla procura bresciana per corruzione in atti giudiziari in merito alla prima archiviazione a carico dello storico amico di Marco Poggi, già indagato nel 2017. Anche l’indagine su Sempio deve andare a Brescia. "Una volta che un'attività di indagine compiuta nel nuovo procedimento pavese contro Andrea Sempio ha determinato l'acquisizione di una notizia di reato su un magistrato e giustamente sono stati trasmessi gli atti alla procura competente di Brescia - spiega il legale -, questa attività di trasmissione degli atti ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse"  determinato dall'articolo 11 comma 3 del codice di procedura penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

