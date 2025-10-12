Mario Sorice torna nel Partito Democratico | Oggi un PD più unito e strutturato
AVELLINO – “Sì, ritorno nel Partito Democratico, quel PD che ho lasciato nel lontano 2017 con l’avvento del commissario”. Con queste parole, affidate a un lungo post sui social, l’ex consigliere comunale Mario Sorice, fino allo scorso luglio nel gruppo dei Festiani, ha ufficializzato il suo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: mario - sorice
Avellino, Sorice torna nel PD: oggi vedo un partito più unito e pronto - L'articolo Avellino, Sorice torna nel PD: oggi vedo un partito più unito e pronto proviene da OttoPagine. Secondo msn.com
Avellino, l’ex consigliere comunale festiano Mario Sorice: “Torno nel Pd” - “Ritorno al Pd”: è questo l’annuncio pubblico dell’ex consigliere comunale Mario Sorice. Da corriereirpinia.it