Mario Grasso è il 59enne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima dell'incidente stradale su via Monti Lepini a Frosinone si chiamava Mario Grosso. Al vaglio le responsabilità di un 50enne, che lo ha investito con un Suv dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mario - grasso

Gemma Galgani dà del grasso a Mario a UeD, torna Barbara e Maria non saluta Ruggiero

mario grasso 232 59enneMario Grasso &#232; il 59enne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco - Al vaglio le responsabilità di un 50enne, che lo ha investito con un Suv dei vigili del fuoco. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Grasso 232 59enne