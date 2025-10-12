Mario Ferri Falco lo ha rifatto | invasione in Norvegia-Israele ma finisce in ospedale – VIDEO
Il “Falco” è tornato a volare. Mario Ferri, 38 anni, pescarese noto in tutto il mondo per le sue clamorose invasioni di campo a sostegno di cause sociali, ha fatto nuovamente parlare di sé. L’ultimo episodio è andato in scena allo stadio Ullevaal di Oslo, dove è entrato sul terreno di gioco indossando la sua storica maglietta blu con il simbolo di Superman e la scritta “ Free Gaza ”. Un gesto simbolico, come da tradizione, ma che questa volta gli è costato caro: Ferri è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in ospedale per una ferita alla mano, riportata durante l’intervento della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
