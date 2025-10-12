Mario Ferri Falco lo ha rifatto | invasione in Norvegia-Israele ma finisce in ospedale – VIDEO

Ilnerazzurro.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “Falco” è tornato a volare. Mario Ferri, 38 anni, pescarese noto in tutto il mondo per le sue clamorose invasioni di campo a sostegno di cause sociali, ha fatto nuovamente parlare di sé. L’ultimo episodio è andato in scena allo stadio Ullevaal di Oslo, dove è entrato sul terreno di gioco indossando la sua storica maglietta blu con il simbolo di Superman e la scritta “ Free Gaza ”. Un gesto simbolico, come da tradizione, ma che questa volta gli è costato caro: Ferri è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in ospedale per una ferita alla mano, riportata durante l’intervento della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mario - ferri

Nuova invasione di campo del pescarese Mario Ferri "Il Falco", stavolta durante Norvegia-Israele

mario ferri falco haTornano le invasioni del "Falco". Ma in Norvegia-Estonia non finisce bene: ecco perché - Tornano le invasioni del "Falco", alias Mario Ferri, pescarese che ormai da 20 anni ci ha abituato alle invasioni di campo durante le partite della Nazionale e non solo. Riporta firenzeviola.it

mario ferri falco haIl "Falco" pescarese invade lo stadio di Oslo con la maglia "Free Gaza" - Stavolta lo fa ad Oslo in una partita per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che aveva tutti gli occhi puntati addosso dal punto di vista della sicure ... Come scrive veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Ferri Falco Ha