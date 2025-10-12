Marinozzi deluso da quel bianconero | Clamorosamente sorpreso dal suo rendimento quello che ho visto in questi anni è un giocatore differente Riprenditi la Juve

Juventusnews24.com | 12 ott 2025

Marinozzi, il giornalista analizza la crisi del canadese: il problema è psicologico, ha perso il posto fisso e ora deve reagire senza paura. Da leader a giocatore normale, da certezza a opzione in un turnover continuo. La metamorfosi in negativo di  Jonathan David  è uno dei temi più caldi in casa  bianconera. A offrire un’analisi profonda e preoccupata è il giornalista  Andrea Marinozzi  che, in un video shorts postato sul suo canale YouTube, ha espresso tutta la sua sorpresa per l’involuzione di un giocatore che sembra aver smarrito la sua leadership. Marinozzi: il crollo psicologico di David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

