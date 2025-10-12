Marina Vanna e le ' voci altre' | No alla cultura dello scarto costruire ponti

Firenze, 12 ottobre 2025 – “Abbiamo un’ambizione – sottolinea a 'La forza degli anni' Marina Ferletti, che partecipa con Sant'Egidio alla conduzione di un servizio di distribuzione di pacchi alimentari nella zona di Firenze Ovest e di cena per i senza fissa dimora – ed è quella di cambiare la 'cultura dello scarto', quella mentalità per cui tutto deve rispondere a un criterio di utilità, anche le persone”. Si tende infatti a mettere da parte ciò che non è produttivo ed efficiente, “ma anche quello che non è forte o bello. I poveri vengono scartati, chi è debole viene scartato, anche gli anziani sono scartati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marina, Vanna e le 'voci altre': "No alla cultura dello scarto, costruire ponti"

marina - vanna

