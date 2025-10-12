Maria Grazia Schiavo inaugura la nuova Stagione dell’Associazione Scarlatti

Primo appuntamento con la nuova Stagione musicale dellAssociazione Scarlatti al Teatro Sannazaro di Napoli con Maria Grazia Schiavo, accompagnata al pianoforte da Maurizio Iaccarino presenta un concerto dedicato a Napoli e a Parigi mercoledì 15 ottobre.  Tutto pronto, dunque, per questa nuova avventura musicale che animerà per molti mesi la vita culturale della nostra città, . 🔗 Leggi su 2anews.it

