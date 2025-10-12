Maria De Filippi in versione autunnale ad Amici | quanto costano gli stivaletti con la punta metallica

Maria De Filippi è l'indiscussa protagonista della nuova edizione di Amici. Per la terza puntata ha scelto un look autunnale comoda e casual ma si è concessa un piccolo dettaglio audace: un paio di stivaletti con la punta metallica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi, la rivoluzione a Mediaset parte da Maria De Filippi: “È un segnale”

Gerry Scotti ha lasciato Tu Si Que Vales, cosa gli ha detto Maria De Filippi quando lo ha saputo

“Ordine di Mediaset”. Cambia il destino di Amici, Maria De Filippi già informata di tutto

Il ballerino parla della malattia, del fallimento del matrimonio con Francesca Tocca e dell'addio ad Amici di Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook

A #tvtalk @davidemaggio ha svelato che il #GFvip si farà e di essere venuto a conoscenza che Maria De Filippi starebbe dando una grossa mano ad Alfonso Signorini nel comporre il cast della nuova edizione. I casting risultano ben avviati... #AscoltiTv #Gran - X Vai su X

Tu si que vales, le pagelle: lo scioglilingua di Bonolis (8+), il solito Giovannino (5), Duo Sirca Marea da finale (9), Marcuzzi e De Filippi queen (10) - La terza puntata di Tu Si Que Vales non ha deluso le aspettative, regalando al pubblico di Canale 5 una serata esplosiva fatta di talento, ironia e momenti indimenticabili. Scrive leggo.it