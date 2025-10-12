Maria De Filippi in versione autunnale ad Amici | quanto costano gli stivaletti con la punta metallica

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria De Filippi è l'indiscussa protagonista della nuova edizione di Amici. Per la terza puntata ha scelto un look autunnale comoda e casual ma si è concessa un piccolo dettaglio audace: un paio di stivaletti con la punta metallica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

