Maresca sulla Serie A | L’Inter ha ancora molto da dare ma attenzione al Milan e al Napoli

Inter News 24 Maresca sulla Serie A. L’analisi dell’allenatore del Chelsea al premio Nicola Ceravolo ricevuto a Catanzaro: «L’Inter ha ancora molto da dare». Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha ricevuto il dodicesimo Premio Nicola Ceravolo a Catanzaro, dove ha colto l’ occasione per analizzare la situazione attuale della Serie A. Durante la cerimonia, l’ex giocatore di Inter e Roma ha parlato della competizione nel campionato italiano e delle sue opinioni sulle squadre di vertice. SULLA SITUAZIONE DELLA SERIE A – «Per me l’Inter, che negli ultimi anni ha fatto cose importanti ed è andato due volte in finale di Champions, ha ancora qualcosa da dare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maresca sulla Serie A: «L’Inter ha ancora molto da dare, ma attenzione al Milan e al Napoli»

In questa notizia si parla di: maresca - serie

Serie B, Spezia – J. Stabia 1-3: gli appunti di Gigione Maresca

Maresca brusco: "Tra Premier e Serie A la differenza è culturale" e su quel gol al Torino... - facebook.com Vai su Facebook

#Maresca brusco: "Tra #Premier e #SerieA la differenza è culturale" e su quel gol al Torino... - X Vai su X

Maresca: «Sterling fuori rosa? Mio padre ha 75 anni e lavora dalle 2 del mattino fino alle 10. Questa è una vita dura» - Enzo Maresca non è un allenatore banale e lo ha sempre dimostrato sia dentro, che fuori dal campo di gioco. Segnala ilmessaggero.it

La lezione di Maresca ai calciatori: “Mio padre a 75 anni fa il pescatore, la sua è una vita dura” - Il Chelsea è partito bene in campionato, imbattuto, è nei piani alti della Premier League. Segnala fanpage.it