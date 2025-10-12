Maresca su Nkunku | E’ forte Con Palmer per lui sarebbe stato difficile ma…

L'allenatore italiano Enzo Maresca ha speso alcune parole sulla lotta scudetto e su Nkunku, giocatore del Milan ed ex Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maresca su Nkunku: “E’ forte. Con Palmer per lui sarebbe stato difficile ma…”

In questa notizia si parla di: maresca - nkunku

Nkunku, la Juventus osserva: l’Aston Villa accelera, Maresca apre alla cessione

Nkunku Juventus: questo club ha avviato i contatti per l’attaccante del Chelsea. Qual è la situazione al momento e cosa ha detto Maresca sul suo futuro

Milan, senti Maresca: “Nkunku si è allenato benissimo. Si possono aspettare grandi cose”

#Maresca svela un retroscena su #Nkunku: il motivo dietro una scelta non casuale #MilanNews #ForzaMilan #SempreMilan #PianetaMilan #CurvaSud #SanSiro - X Vai su X

Come vi sembra? Fanta a 12 Panchina nkunku zapata sarr Bailey stanciu - facebook.com Vai su Facebook

Maresca assicura: "Nkunku è forte, noi abbiamo Palmer e per lui sarebbe diventato difficile" - Anche Enzo Maresca, allenatore italiano che nella passata stagione alla guida del Chelsea ha vinto la Conference League e il nuovo formato del Mondiale per Club, è stato ... milannews.it scrive

Nkunku ora scalpita: lavori forzati per essere da Milan. Con Maignan angelo custode - L’estate da separato in casa con il Chelsea, che aveva deciso di venderlo in presenza di un’offerta importante, non lo ha certo aiutato, ma negli ultimi dieci giorni di allenamento a Milanello ... Lo riporta gazzetta.it