Maresca | Milan Nkunku è forte Ecco perché al Chelsea non ha sfondato

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell'allenatore del Chelsea Enzo Maresca a margine del talk "Il futuro è Blues" del Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

maresca milan nkunku 232 forte ecco perch233 al chelsea non ha sfondato

© Gazzetta.it - Maresca: "Milan, Nkunku è forte. Ecco perché al Chelsea non ha sfondato..."

In questa notizia si parla di: maresca - milan

Milan, senti Maresca: “Nkunku si è allenato benissimo. Si possono aspettare grandi cose”

Milan, senti Maresca: "Nkunku è un giocatore fantastico, farà grandi cose. Non è rimasto perché..."

dal nostro corrispondente Davide Chinellato - I tifosi del Milan scopriranno presto Christopher Nkunku, l’attaccante in arrivo dal Chelsea per cui i rossoneri hanno investito 37 milioni, una cifra importante per un ... gazzetta.it scrive

Milan, ufficiale Nkunku: contratto fino al 2030 e maglia numero 18 - Per il francese, arrivato nella tarda serata di giovedì a Linate, i rossoneri verseranno al Chelsea 42 ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Maresca Milan Nkunku 232