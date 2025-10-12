Maresca | Milan Nkunku è forte Ecco perché al Chelsea non ha sfondato
Le parole dell'allenatore del Chelsea Enzo Maresca a margine del talk "Il futuro è Blues" del Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: maresca - milan
Milan, senti Maresca: “Nkunku si è allenato benissimo. Si possono aspettare grandi cose”
Milan, senti Maresca: "Nkunku è un giocatore fantastico, farà grandi cose. Non è rimasto perché..."
?Udinese-Milan: arbitra Doveri, al VAR Meraviglia e Maresca. #milan Vai su Facebook
Ivan #Zazzaroni a @Linterista_page: "L'#Inter è la squadra più forte del Campionato. Il #Napoli si è molto avvicinato, però i nerazzurri sono i più forti. Il #Milan darà fastidio tantissimo, ma credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più". - X Vai su X
dal nostro corrispondente Davide Chinellato - I tifosi del Milan scopriranno presto Christopher Nkunku, l’attaccante in arrivo dal Chelsea per cui i rossoneri hanno investito 37 milioni, una cifra importante per un ... gazzetta.it scrive
Milan, ufficiale Nkunku: contratto fino al 2030 e maglia numero 18 - Per il francese, arrivato nella tarda serata di giovedì a Linate, i rossoneri verseranno al Chelsea 42 ... Scrive sportmediaset.mediaset.it