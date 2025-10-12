Maresca | Io lontano da casa dall' età di 11 anni | non fatelo coi vostri figli

L'allenatore del Chelsea, ospite sul palco del Festival dello Sport di Trento, racconta la sua carriera, i suoi maestri ("da Ancelotti a Lippi ma il tipo di calcio che mi ha sempre affascinato di più è stato quello di Guardiola") e il rapporto con la famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca: "Io, lontano da casa dall'età di 11 anni: non fatelo coi vostri figli..."

"Una volta Diego arrivò a Soccavo di sera tardi, qualche giorno prima di Natale. Se non erro era il 23 dicembre 1986. Una Soccavo vuota. Diego venne a salutare lo chef Maresca e Starace, attuale magazziniere, allora cameriere del centro sportivo. Si accorse

Se può interessare il 16 maggio scorso sul caso Guida-Maresca ho scritto questo: "Come tutti sanno, mancano due giornate alla fine del campionato e ci sono Napoli e Inter che si stanno giocando lo scudetto distanziate d

Guida: “Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli” - Marco Guida ha parlato dell’aggressione all’arbitro di Acireale degli scorsi giorni e di una scelta personale: ecco le sue dichiarazioni a Radio CRC. Secondo gianlucadimarzio.com

Guida choc: “Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare il Napoli, la mattina voglio portare i miei figli a scuola tranquillo” - “Sia io che Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it