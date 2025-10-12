Marco Mestriner presenta il suo libro Il ritorno dell’Occidente

12 ott 2025

Un saggio che affronta il tema dell'attuale complessità socio politica e rimette al centro del dibattito la nostra cultura, la nostra storia e i nostri valori: i pilastri che hanno fondato l'Occidente, analizzando in controcanto l’involuzione della sinistra passata dalle lotte per i veri diritti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

