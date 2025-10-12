Tra i manifestanti, infatti, sono presenti la segretaria del Pd, Elly Schlein, i leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e del M5S, Giuseppe Conte. Presenti anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, e la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Quest'ultima ha voluto ricordare come nel piano di pace proposto da Trump per la Palestina "vi siano troppi assenti", tra cui i palestinesi stessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Marcia per la pace Perugia-Assisi, Schlein: "A Gaza serve anche il riconoscimento della Palestina"