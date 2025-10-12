Marcia per la pace Perugia-Assisi Schlein | A Gaza serve anche il riconoscimento della Palestina

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i manifestanti, infatti, sono presenti la segretaria del Pd, Elly Schlein, i leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e del M5S, Giuseppe Conte. Presenti anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, e la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Quest'ultima ha voluto ricordare come nel piano di pace proposto da Trump per la Palestina "vi siano troppi assenti", tra cui i palestinesi stessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In Marcia per la Pace. Un fiume di gente in corteo da Perugia ad Assisi: fraternità contro la guerra - Da molti anni la marcia della pace in Umbria non era così partecipata.

La marcia per la pace Perugia-Assisi: "Una marea che difende l'umanità" - "C'è un mare che difende umanità, Perugia non è stata mai così bella.

