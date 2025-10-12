Marcia per la pace Perugia-Assisi presenti decine di migliaia di persone FOTO
È in corso la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people", Immagina tutte le persone vivere insieme in pace. Una stima precisa dei partecipanti ancora non c’è, ma si sta rivelando come la più partecipata degli ultimi anni e forse di sempre: sono infatti decine di migliaia le persone coinvolte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
