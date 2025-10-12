Marcella Bella da balera Barbara D’Urso finalmente leggera Beppe Convertini sempre un tronco di legno | la pagelle di Ballando con le Stelle

Non sarà di certo la partenza del programma in seconda serata a far desistere dal giudicare le esibizioni di ballo della terza puntata di Ballando con le Ste lle. Anche ieri sono tornati a scendere in pista i dodici concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, in una puntata in cui i tempi per i giudizi e i commenti si sono accorciati per non arrivare a chiudere la trasmissione dopo le due di notte: missione riuscita. Il programma non ne ha risentito, traendo quasi giovamento da questa formula più asciutta e compressa. Ora è arrivato però il momento di esprimersi su quanto visto sulla pista da ballo dell’Auditorium del Foro Italico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it