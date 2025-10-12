Marcella Bella da balera Barbara D’Urso finalmente leggera Beppe Convertini sempre un tronco di legno | la pagelle di Ballando con le Stelle
Non sarà di certo la partenza del programma in seconda serata a far desistere dal giudicare le esibizioni di ballo della terza puntata di Ballando con le Ste lle. Anche ieri sono tornati a scendere in pista i dodici concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, in una puntata in cui i tempi per i giudizi e i commenti si sono accorciati per non arrivare a chiudere la trasmissione dopo le due di notte: missione riuscita. Il programma non ne ha risentito, traendo quasi giovamento da questa formula più asciutta e compressa. Ora è arrivato però il momento di esprimersi su quanto visto sulla pista da ballo dell’Auditorium del Foro Italico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marcella - bella
Ballando con le Stelle 2025, terza puntata: Signora Coriandoli e Marcella Bella ultime in classifica
Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025
Ballando con le stelle, Marcella Bella è nel cast: “Forte, tosta e… ballerina”
Francesca Fialdini e Barbara D’Urso sono prime a pari merito e vincono la terza puntata di #BallandoConLeStelle. Accedono a sabato prossimo con +10 punti. Marcella Bella e Signora Coriandoli sono ultime, nella prossima puntata partiranno con un malus d - X Vai su X
E secondo voi… Marcella Bella ha ragione ? Fatemelo sapere nei commenti #digidance #bcls #chiquito #marcellabella Vai su Facebook
Marcella Bella contro la giuria di Ballando. E spunta il messaggio di Barbara D'Urso - A quanto pare, anche quest'anno, non mancano le scintille a Ballando con le stelle - Come scrive iltempo.it
Marcella Bella permalosa, Barbara D'Urso trattenuta e Francesca Fialdini esplosiva: le pagelle di Ballando con le Stelle - I giudizi alle esibizioni della seconda puntata di sabato 4 ottobre del talent show condotto da Milly Carlucci ... Riporta quotidiano.net