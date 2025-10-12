Maratona Chicago 2025 risultati e classifiche | Kiplimo e Feysa vincono con tempi da top-10 all-time!

Jacob Kiplimo ha vinto la Maratona di Chicago, la penultima Major della stagione (le sei 42 km più importanti, prestigiose e remunerate al mondo). Il fuoriclasse ugandese si è imposto sul filante percorso statunitense co n l’eccezionale tempo di 2h02:23, diventando così il settimo uomo più veloce della storia e siglando l’undicesima prestazione all-time (il record del mondo appartiene al compianto keniano Kelvin Kiptum, che corse in 2h00:35 proprio nella metropoli dell’Illinois un paio di anni fa). Il quasi 25enne (spegnerà le candeline il prossimo 14 novembre) ha demolito il proprio personale e primato nazionale di 2h03:37, timbrato quest’anno in occasione del secondo posto alla Maratona di Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maratona Chicago 2025, risultati e classifiche: Kiplimo e Feysa vincono con tempi da top-10 all-time!

