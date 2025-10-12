Saldatura o non saldatura questo è il problema. La grande domanda dell’antifascismo militante alle latitudini attorno a noi è proprio questa. Contesto? Le battaglie portate in corteo da quelli che qualcuno ama ancora definire antagonisti – manco fossero Mark Lenders – sulla questione Palestina continuano a imperversare. Neanche gli accordi di pace, quelli nell’immediato e quelli all’orizzonte, placano i barricaderi e quindi, tra tanti, Potere al popolo ha lanciato le 100 piazze per Gaza, mentre domani a Milano ancora in strada per dire no al gemellaggio tra il capoluogo meneghino e Tel Aviv. Ma in questo scenario qualcosa di nuovo lo abbiamo visto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - "Maranza di tutto il mondo, unitevi!": dalla Francia arriva il manifesto delle nuove leve antifa