Mara Venier rimprovera Evelina Sgarbi in diretta | Appare brutto quello che fai tuo padre è in difficoltà

Evelina Sgarbi è stata ospite di Domenica In e ha parlato della sua richiesta di un amministratore per suo padre. Venier, pur comprensiva, non ha nascosto alcune perplessità sulla sua scelta: "È con tua sorella che devi parlare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mara - venier

Mara Venier, Screzi Con La Rai: La Conduttrice Sbarca da Fazio!

Domenica In, Gabriele Corsi contro Mara Venier: il gesto social che non lascia spazio a dubbi

FUMATA BIANCA! DOMENICA IN: ECCO I 4 UOMINI AL FIANCO DI MARA VENIER

ecco la sfilata della Collezione LUISA VIOLA per MARA VENIER che si è svolta oggi a MILANO ? Cinzia e Nadia erano in prima fila!!! Vai su Facebook

Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X

Mara Venier rimprovera Evelina Sgarbi in diretta: “Appare brutto quello che fai, tuo padre è in difficoltà” - Evelina Sgarbi è stata ospite di Domenica In e ha parlato della sua richiesta di un amministratore per suo padre ... Da fanpage.it

Evelina Sgarbi: “Mi impediscono di vedere papà Vittorio”/ Mara Venier sbotta: “Devi buttare giù la porta!” - ”. Scrive ilsussidiario.net