Mar Cinese Meridionale | nave di Pechino sperona imbarcazione filippina
(LaPresse) – Una nave della Guardia Costiera cinese ha colpito con un potente getto d’acqua e speronato un’imbarcazione governativa filippina ancorata nei pressi dell’isola di Thitu, abitata da civili filippini. L’attacco non ha causato feriti, ma ha danneggiato il BRP Datu Pagbuaya. Pechino non ha ancora commentato. L’episodio alimenta le tensioni in un’area contesa tra sei Paesi. Le Filippine denunciano un’escalation pericolosa e rilanciano l’appello al rispetto della sentenza del 2016, che invalida le pretese cinesi: “Un atto aggressivo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La provincia meridionale insulare cinese di Hainan ha registrato solide vendite duty-free offshore durante gli otto giorni di vacanza per la Giornata nazionale, noti anche come "Settimana d'oro", secondo l'ufficio doganale locale. La dogana di Haikou ha superv - X Vai su X
