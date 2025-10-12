Manutenzione del Viadotto Gatto e riqualificazione della Costa | dalla Regione in arrivo quasi 6 milioni di euro per Salerno

Due importanti finanziamenti, per il Comune di Salerno, dalla Regione Campania nell’ambito del "Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania". La graduatoria di Palazzo Santa Lucia assegna alla nostra città 3 milioni di euro per lavori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno, 6 milioni dalla Regione per viadotto Gatto e riqualificazione costa - La graduatoria della Regione Campania assegna al Comune di Salerno 3 milioni di euro per lavori di difesa, riqualificazione, valorizzazione della costa Ambito 4 Opere a terra e viabilità e ... Si legge su msn.com

