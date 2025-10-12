Manovre salvavita grande partecipazione ad Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Grande partecipazione questa mattina ad Avellino per l’iniziativa promossa dai pediatri dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, guidati dal direttore dell’Unità Operativa di Pediatria Edoardo Ponticiello, insieme ai colleghi della SIMEUP. Tra i presenti anche Giuseppe Furcolo, direttore della Pediatria dell’ospedale di Nola, e Federica Santaniello, direttrice della Pediatria dell’ospedale di Sarno. L’obiettivo dell’incontro era uno: insegnare le manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini, fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

