Manovra martedì 14 ottobre il testo in Cdm per l'approvazione | le novità e le misure sul tavolo
Martedì la manovra 2026 approderà in Cdm per l'approvazione. Diverse le misure allo studio: dal taglio dell'Irpef alle pensioni, fino alla rottamazione e agli interventi per famiglie. Ma si discute anche di un contributo da parte delle banche e nuovi finanziamenti alla sanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
IL COMMENTO DI MARCO ZATTERIN / Senza i fondi europei l’Italia sarebbe già in recessione. La manovra che il governo presenterà martedì deve puntare su innovazione, formazione e imprese, non su bonus e misure transitorie. Bankitalia invita a investire i - facebook.com Vai su Facebook
La manovra quater per un valore di 241 milioni è in dirittura d'arrivo: il testo è stato incardinato oggi (4 ottobre 2025), martedì la discussione generale - X Vai su X
