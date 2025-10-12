Manovra martedì 14 ottobre il testo in Cdm per l'approvazione | le novità e le misure sul tavolo

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì la manovra 2026 approderà in Cdm per l'approvazione. Diverse le misure allo studio: dal taglio dell'Irpef alle pensioni, fino alla rottamazione e agli interventi per famiglie. Ma si discute anche di un contributo da parte delle banche e nuovi finanziamenti alla sanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manovra - marted

manovra marted236 14 ottobreBonus casa, condono e pensioni: quando la manovra diventa (davvero) una legge - Il testo del governo Meloni dovrà poi essere trasmesso al Senato per l'avvio di un iter parlamentare che si pr ... Segnala today.it

manovra marted236 14 ottobreManovra, quando avremo il primo testo: il calendario dei lavori - Venerdì cominceranno gli incontri tra governo e parti sociali. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Marted236 14 Ottobre